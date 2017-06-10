أكدت مصادر بوزارة التعليم، أن دولة قطر ليست ضمن الدول المدرجة لإيفاد المعلمين والمعلمات السعوديين لها، ولا توجد حالياً دولة إيفاد سوى مملكة البحرين، نافية وجود معلمين أو معلمات سعوديين موفدين إلى قطر.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن عقود المعلمين والمعلمات السعوديين المتقاعدين الذين يعملون في المدارس القطرية بنظام التعاقد الشخصي ستُلغى وسيتم إعادتهم.
وأضافت ذات المصادر، أن قراراً بمنع أي تعاون في المجال التعليمي مع دولة قطر سيصدر قريباً، تماشياً مع قطع المملكة علاقاتها الدبلوماسية معها.
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