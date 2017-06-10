قال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، إن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه 112 مؤلفاً ليوسف القرضاوي، بعد إدراجه في قائمة الإرهاب التي أعلنتها المملكة ومصر والإمارات والبحرين.
وأكد الغفيلي، بحسب “عكاظ” أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من غدٍ الأحد في اتخاذ الإجراءات الحازمة مع مؤلفات القرضاوي، فيما يخص وزارة الثقافة والإعلام.
من جهته، أوضح عميد المكتبات في جامعة الباحة الدكتور عبدالرحمن الشرفي أن الجامعات جهات تنفيذية وليست تشريعية تنتظر أية توجيهات أو تعاميم تصدر من الوزارة حول هذا الموضوع للالتزام بها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج