توفيت والدة قائد المنتخب الوطني وفريق أهلي جدة اللاعب تيسير الجاسم مساء أمس (الجمعة)، بعد صراع طويل مع المرض، فيما تقدمت إدارة النادي الأهلي بخالص تعازيها للاعب، داعيةً أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.
وقال حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي ياسر المسيليم، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “انتقلت إلى رحمة الله، والدة لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي تيسير الجاسم”.
ووصل اللاعب “الجاسم” الرياض خلال الساعات الماضية، قادماً من أستراليا برفقة لاعبي المنتخب، بعد خوض مواجهة الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي انتهت بخسارة الأخضر (2-3).
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