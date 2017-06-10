وجه نجم الكرة السعودية ونادي النصر السابق فهد الهريفي، انتقادات حادة إلى صحيفة الوطن القطرية، وذلك بعد هجومها اللاذع على نجوم الكرة السعودية؛ بسبب الدفاع عن موقف المملكة العربية السعودية، وقرارها مع دول عربية أخرى بقطع العلاقات مع دولة قطر.
وقال الهريفي من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ملحق الرياضة في صحيفة الوطن القطرية.. بعد أن كانت تمجدنا تهاجمنا بضراوة لمجرد أننا ندافع عن وطننا.. الأقنعة تنكشف”.
وأضاف: “أرادنا الوطن في ملاعب الكرة فكان ما تعرفون.. ثم أرادنا في منابر اﻹعلام فكان ما ترون.. وحيثما يريدنا في المستقبل سنكون”، مختتمًا بقوله: “صحيفة ﻻ تمثل الشعب القطري الأصيل تقول إني وزملاء لي بلا قيم! لها أقول: أيها القاع نحن القمم نحن القيم نحن الوفاء نحن الحلم ثم نحن الغضب!”.وفق “المواطن”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج