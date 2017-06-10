أكدت وسائل إعلام إماراتية، أن اتحاد الكرة الإماراتي خاطب الـ”فيفا” رسمياً لتغيير طاقم التحكيم القطري الذي اختير لإدارة مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره التايلاندي يوم 13 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018م.
وكان الـ”فيفا” قد اختار طاقم تحكيم قطري لإدارة مباراة الإمارات وتايلاند المقررة الثلاثاء المقبل في بانكوك، ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال، ويقود طاقم التحكيم القطري المرشح لإدارة المباراة جابر المري يساعده كل من يوسف الشمري وجمعة البوراشد بالإضافة لسعود العذبة.
ويأتي طلب اتحاد الكرة الإماراتي تغيير طاقم التحكيم القطري على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج، بعد أن قطعت كل من المملكة والإمارات والبحرين وعدد من الدول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.وفق “أخبار 24”.
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