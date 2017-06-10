تكفلت مواطنتان بمحافظة صبيا في منطقة جازان بنفقة العمرة لعددٍ من زوجات نزلاء السجون، وذلك تلبيةً لدعوة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” لكفالة أسر النزلاء والنزيلات.
وأبلغت المواطنتان وفقاً لـ”عكاظ”، لجنة “تراحم” بتكفلهما برحلة العمرة ذهاباً وإياباً من جازان إلى مكة المكرمة، فيما أعربت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة الزكري عن شكرها وتقديرها للمواطنتين على هذه البادرة الطيبة.
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