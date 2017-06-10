زار الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، نائب أمير منطقة جازان، منزل أسرة الرقيب يحيى الغزواني، الذي استشهد مؤخراً في مواجهات بالحد الجنوبي؛ لنقل تعازي القيادة لهم، مبدياً فخره بما قدمه الشهيد فداءً لوطنه.
ووجه نائب أمير منطقة جازان حديثه إلى نجل الشهيد الغزواني قائلاً له: “إن والدك بطل ولا بد أن تفتخر به”، فيما عبّرت أسرة الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على حرصهم على التواصل والوقوف بجوار أبناء الوطن.
وحضر واجب العزاء الذي قدمه نائب أمير منطقة جازان، مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني، ومحافظ العيدابي حسن الحازمي، ورئيس مركز بلغازي عبدالله الحمدي، وشيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن غزواني، وعدد من المشايخ والمسؤولين.وفق “أخبار 24”.
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