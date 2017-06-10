روى الشاعر خالد المريخي تفاصيل مؤثرة حول منعه من دخول الكويت لزيارة والدته المريضة في اللحظات الأخيرة من حياتها وحضور تشييع جنازتها أيضاً، لافتاً إلى أن المسؤولين رفضوا تقريراً طبياً ومكاتباته أكثر من مرة لرؤية والدته بعد طلبها ذلك وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وقال المريخي وهو يغالب دموعه متأثراً خلال إحدى حلقات “مجموعة إنسان” الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، إنه صدر قرار بمنعه من دخول الكويت عقب تنازله عن جنسيته في عام 2010، لكنه فوجئ قبل عام تقريباً بتلقيه اتصالات بدخول والدته في حالة مرضية شديدة نقلت على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات، مضيفاً أن الأطباء أبلغوه أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتردد اسمه باستمرار لرغبتها في رؤيته.
وأضاف المريخي أنه سارع إلى إرسال مكاتبة للمسؤولين عن منعه مرفقاً بها تقريراً طبياً من المستشفى التي ترقد فيه والدته بضرورة رؤيتها له وتأثيره على حالتها لكن المسؤولين رفضوا طلبه، مبيناً أنه بعد شهر من الواقعة توفيت والدته فقدم طلباً آخر برغبته في حضور دفنها وتشييع جثمانها إلا أنه فوجئ برفض طلبه أيضاً.
ولفت إلى أن ما أزعجه في تلك القصة هو كلمات أحد السؤولين عن منعه حينما سأل عن سبب رفض طلبه أكثر من مرة رؤية والدته قال: “خليه يعرف أن الله حق”، مبدياً حزنه على هذا الأمر واضطراره لرواية تلك القصة مجدداً.وفق “أخبار 24”.
خالد المريخي متأثراً يتحدث عن منعه زيارة والدته في مرضها و حضوره للدفن بعد وفاتها#مجموعة_إنسان#خالد_المريخي_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/D8Vwpr8MZw
— #مجموعة_انسان (@me_mbc) ٩ يونيو، ٢٠١٧
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