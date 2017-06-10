عثر عدد من الرعاة على الفتاة الكويتية المختفية من أسرتها منذ الثلاثاء الماضي في منطقة صحراوية شمال العقيلي، التي تبعد عن بلدة الرغيب التابعة لمحافظة الدلم بنحو 40 كم.
وأوضحت مصادر، أن فرق الأمن والبحث التطوعية تأكدت من هوية الفتاة من ذويها، وكانت على قيد الحياة؛ لكنها منهكة، فتم نقلها إلى المستشفى.
وكانت الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً قد اختفت من أسرتها القادمة من دولة الكويت لأداء العمرة، حيث مكثت الأسرة مع أقربائهم في بلدة الرغيب بمحافظة الدلم، لتخرج الفتاة من منزل أقاربهم وتختفي.وفق “أخبار 24”.
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