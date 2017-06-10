أوقفت إدارة مرور محافظة طريب بمنطقة عسير مواطناً، على خلفية تصويره مقطع فيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، متهماً فيه عناصر دوريات المرور بالاستعانة بسائقي السطحات لإغلاق الشوارع وتنظيم حركة المرور، بينما يذهبون هم لأخذ الراحة.
ويظهر المقطع المواطن وهو يتحدث مع سائقي السطحات ويسألهم عن سبب توقفهم في منتصف الطريق؛ ليردوا عليه بأن رجال المرور كلفوهم بذلك.
فيما يوثق المقطع مشادة لفظية وقعت بين المواطن وقائد دورية تابعة للمرور؛ حيث هدد المواطن رجل المرور بإرسال المقطع إلى وزارة الداخلية، رافضاً تسليم إثباته الشخصية لرجل المرور.
وأكدت مصادر أن الجهات الأمنية أوقفت المواطن الذي ظهر في المقطع للتحقيق معه والتعرف على سبب رفضه إظهار بطاقة هويته لرجل المرور.وفق “أخبار 24”.
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