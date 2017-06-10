أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الجمعة مائدة إفطار بمقر التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام؛ للجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بغرض مناقشة أبرز الإنجازات، التي تحققت في موسم رمضان.
وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضرورة متابعة سير الأعمال؛ لتلافي السلبيات والمعوقات التي تواجه القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد كثافة في المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين وقاصدي هذا البيت العظيم، مشيراً إلى أهمية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لما لها من أثر كبير في إيصال الرسالة السامية للمشاهدين في أصقاع العالم قاطبة.
وفق “أخبار 24”.
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