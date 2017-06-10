اختفى رجل مُسن وشقيقته من منزل أسرتهما في محافظة العارضة بمنطقة جازان السبت الماضي في ظروف غامضة، فيما تكثف الجهات الأمنية عمليات البحث عن المفقودين للعثور عليهما وإعادتهما إلى أسرتهما.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المفقودين وهما مُسن يدعى يحيى الجابري (87 عاماً) وشقيقته البالغة من العمر (80 عاماً) خرجا من منزلهما في نهار رمضان دون معرفة وجهتهما ليختفيا بعدها، لافتةً إلى أنهما يعانيان من ضعف في الذاكرة والإدراك.
ولفتت إلى أن أسرة المفقودين تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية للبحث عنهما، داعيةً من يجدهما إلى التواصل مع الجهات المختصة بالمنطقة.
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