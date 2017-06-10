علقت شرطة منطقة الرياض على مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر وقوع مشاجرة جماعية في حي النظيم شرق مدينة الرياض، واستخدام بعض أطراف المشاجرة للأسلحة.
وأوضحت أن مقطع الفيديو يعود لمشاجرة وقعت نهاية شهر شعبان الماضي بالقرب من إحدى المدارس، بين 6 مواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عاماً، مشيرة إلى أن المشاجرة نتجت عنها عدة إصابات.
وأضافت أن أحد أطراف المشاجرة أصيب بجروح قطعية في فروة الرأس والذراع اليسرى، وأصيب آخر كذلك بجروح قطعية في الرقبة والذراع اليمنى، في حين أصيب ثالث بكسر في إصبع اليد.
وأكدت شرطة الرياض أنها ألقت القبض في حينه على جميع الأطراف، لافتة إلى أن ثلاثة منهم أودعوا في السجن العام بموجب مذكرة إيقاف صادرة عن هيئة التحقيق والادعاء العام، في حين أطلق سراح ثلاثة آخرين بالكفالة النظامية.
وفق “أخبار 24”.
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