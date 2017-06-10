وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس منسوبي الرئاسة والعاملين بها من كافة الإدارات بالالتزام بالتوجيهات السديدة التي أصدرتها المملكة وعدد من الدول العربية في بيانهم المشترك الذي صنَّف عدداً من الجماعات والمؤسسات إرهابية.
وحذر السديس من الانخراط والانجراف خلف هذه الأعمال المشبوهة بأي وجه من الوجوه، أو التواصل بهذه الفئة الضالة الإرهابية أو بمن يمت لهم بصلة.
وشدد على أن لا يكون لهم في الرئاسة ومرافقها وإداراتها أي نوع من أنواع التواصل أو التعامل مع هذه الفئة الإرهابية، مبيناً أن من يثبت عليه شيء من ذلك سيكون عرضةً لتطبيق الأنظمة والقوانين بحقه.وفق “أخبار 24”.
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