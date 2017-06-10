تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عامل نظافة يتعرض للضرب والشتم على يد شخص بعدما رآه يتناول الطعام في نهار رمضان، لتتفاعل وزارة العمل مع الفيديو وتؤكد أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة.
وأظهر المقطع العامل وهو متفاجئ من الاعتداء والسب الذي تعرض له، في حين طالب متداولو المقطع الجهات المختصة بالتحقيق فيه ومحاسبة المعتدي الذي لا يملك الحق في التصرف بهذا الشكل حتى لو كان العامل مخطئاً.
من جهتها تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المقطع، حيث أكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن تصرف الشاب مسيء للعامل، وسيتم التحقيق والرفع للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه.
وفق “أخبار 24”.
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