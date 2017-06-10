تبدأ الجهات الحكومية اليوم السبت تطبيق نظام عقد الإيجار الموحد الصادر عن وزارة المالية، والخاص بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، حيث سيتم تطبيقه على جميع عقود الاستئجار الحكومي، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
واشتمل النظام الجديد، وفقاً لصحيفة “الحياة”، على عدد من التعديلات، من بينها ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار 12 سنة، مع عدم تجديدها أو تمديدها، ومنع الجهات الحكومية من استئجار عقار لإسكان منسوبيها، عدا الأجانب، مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس.
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