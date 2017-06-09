نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، اليوم (الجمعة) مقطع فيديو لبشار الأسد، وهو يتجول مع المواطنين في سوق مدينة “المزة” الواقعة في الجهة الغربية الجنوبية للعاصمة دمشق.
وأظهر المقطع في بدايته بشار يسير بمفرده، وهو يحيي بعض المارة، قبل أن يدخل إلى صالة المعرض، وبعد ذلك يتجول داخل المعرض ويعاين عن كثب المنتجات، ثم يصافحه عدد من زوار المعرض ويلتقطون الصور معه، كما يقوم بعض أطفال الزوار بتقبيله ومعانقته.
يُذكر أن الأسد منذ اندلاع الثورة السورية العام 2011، لم يظهر في الأماكن العامة بشكل علني، ولكنه ظهر بشكل مفاجئ في بعض المناسبات من بينها صلاة عيد الفطر العام الماضي في المسجد الأموي.
وفق “أخبار 24”.
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