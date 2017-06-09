أكد إمام مسجد “قباء” بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن بعض العلماء أساءوا فهم بعض حديثه عن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية، مشددا على العلماء بأن يدعوهم من شخصه وعرضه، وأن يُثبتوا رأيهم بالحجة فقط.
وقال عبر فضائية “دبي” كنت قد قلت إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية يؤمنون بالله ربا، وبمحمد (صلى الله عليه وسلم) نبيا، وبالإسلام دينا، ويؤمنون بالكعبة قبلة، وبالقرآن كتابا، وبالقيامة موعدا، وبالجنة ثوابا للطائعين، وبالنار ثوابا للكافرين، ويضحون.
وتابع الشيخ المغامسي: “إني قصدت في خطابي هذا (الإسماعيلية) الموجودين في جنوب المملكة بنجران، وهؤلاء التقيت بهم وأرى أنهم (مسلمون)”، مشيرا إلى أنه لم يرَ في رد العلماء الذين هاجموه هدما للشرع.
ورد الشيخ صالح على هجوم بعض العلماء عليه بأن قوله خروج عن الجماعة، بأن هذا ليس بصحيح، مؤكداً أن التاريخ لم يذكر أنه تم منع أي طائفة من طوائف المسلمين من حج بيت الله.
وفق “أخبار 24”.
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