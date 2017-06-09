أكد المركز العالمي لمكافحة الإرهاب “اعتدال”، أن “البيان المشترك” خطوة تجاه معالجة مشروع التطرف الذي تدعمه دول وتنظيمات وجماعات.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، في تعليقه على إصدار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا للإعلان عن قائمة للإرهاب ضمت 59 شخصاً، و122 كياناً، أن قرار المحاسبة ضرورة في ظل ما يشهده العالم من أعمال عنف.
من جهته، قال ناصر البقمي، أمين عام المركز، إن البيان المشترك ذكر بالأدلة كيانات وأسماء تدعم الإرهاب بشكل منظم، محاسبة لتجاوزات الدول المهددة لأمن العالم قطعاً لكل الادعاءات المساندة للتطرف.وفق “أخبار 24”.
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