توفيت أمس الخميس أكاديمية بجامعة أم القرى أثناء استعدادها لأداء صلاة المغرب، فيما تمت الصلاة على جثمانها فجر اليوم الجمعة، ودُفنت في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع.
وكانت الدكتورة صفية بنت سليمان التويجري، عضوة هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، قد توضأت استعداداً لصلاة المغرب أمس، إلا أنها توفيت بشكل مفاجئ.
ونعى الدكتورة صفية، عددٌ من أفراد أسرتها عبر حساباتهم في مواقع التواصل وعدد من طالباتها، كما نعتها زميلة لها بالجامعة، قائلة: “كالنسمة الطيبة فاضت روح د. صفية التويجري، فيما هي تَسْتَعِد لصلاة المغرب ليلة الْجُمُعَة من رمضان”.وفق “أخبار 24”.
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