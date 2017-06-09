قال مسؤول في مجلس الغرف السعودية إن هناك أكثر من 300 شركة سعودية مستثمرة في السوق القطرية باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال، يُتوقع خروجها خلال الأيام القليلة المقبلة في حال استمرت المقاطعة الخليجية والعربية لقطر.
وأوضح المسؤول -الذي لم يفصح عن اسمه- أن هناك شركات وطنية سعودية أعلنت خلال اليومين الماضيين الخروج من السوق القطرية والتوجه للاستثمار في المملكة وبعض الدول الخليجية والعالمية، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها قطر.
وأضاف بحسب “الاقتصادية” أن ثمة شركات سعودية أخرى مستثمرة في مجال العقار والصناعة والمقاولات، أبدت استعدادها للخروج من السوق القطرية وفك الشراكات مع نظيراتها القطرية، كما أكدت للغرف التجارية التابعة لها التقيد بالأوامر والتوجيهات السعودية.
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