أكد سعود الشلهوب رئيس الفيحاء، أن استعدادات فريقه لدوري جميل للمحترفين تسير وفق ما خطط له، وقال، “التحضيرات تمضي بالصورة المطلوبة تحت قيادة المدرب الروماني جالكا ومعنويات الجميع عالية للموسم الأول لنا في دوري جميل وهذا سيعطينا دافعا قويا لبذل مزيد من الجهد”.
ونفي الشلهوب ما تردد أخيرا من التعاقد والتفكير بالدولي فهد الأنصاري محترف الاتحاد، وقال، “لم يتم التفاوض معه والتفكير فيه نحترم الاتحاد وبعض الأسماء التي ترددت أخيرا في التعاقد معها لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة النادي تعتمد على الشفافية والوضوح وذكر المعلومة الصحيحة عند إتمام أي صفقة ولن تكون ملزمة بالتأكيد أو النفي لكل معلومة تثار في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وأطمئن جماهير ومحبي الفيحاء أن إدارة النادي تعمل بكل جد وتبذل كل ما في وسعها من جهد لصناعة فريق يسعدهم بإذن الله”.
وحول ما تردد أن الدولي نواف التمياط خلف الصفقات التي عقدت، قال لـ”الاقتصادية”، “نحترم التمياط ولكن نؤكد للجميع أن إدارة النادي تحرص كل الحرص في بذل مزيد من الصفقات التي يرى الجهاز الفني الاستفادة منها”، مؤكدا الدور الكبير الذي يقوم به محمد الدهش نائب المشرف العام في إتمام كثير من الصفقات، وقال “بإذن الله هناك مفاجأة لجماهير الفيحاء في الأيام المقبلة وهو التوقيع مع لاعب دولي مميز في دوري جميل للمحترفين سيكون دعامة قوية”.
وأشار إلى أن ملف التعاقدات لدى الجهاز الفني بقيادة الروماني جالكا الذي سيصل الأسبوع المقبل وسيكون هناك اجتماع بهذا الخصوص.
وحول مقولة، إن الفيحاء ثالث أندية منطقة الرياض من حيث الجماهير، قال “أنا ذكرت أن تفاعل جماهير النادي مع الفريق ووجودهم في المدرجات والأفراح التي تمت في النادي هذا ما كنت أقصده لذلك أنا أحترم جميع أندية السعودية”.
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