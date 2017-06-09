اقتربت إدارة نادي النصر من إتمام أولى صفقاتها المحلية بعد أن توصلت إلى اتفاق مع عبدالله الأسطا لاعب نادي الشباب، للظفر بخدماته على أثر دخوله الفترة الحرة قبل 10 أيام، حيث ينتهي عقده في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على الرغم من قرار لجنة الانضباط بمنعه من التعاقد فترة واحدة، حيث ينتظر أن يرفع الإيقاف عنه مؤقتا.
وغادر الأسطا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة بعد أن أتم الاتفاق مع النصر على التوقيع له لمدة ثلاثة أعوام بعد العودة منها، على أن يتم التفاهم مع ناديه حول المدة المتبقية من عقده، التي يكون من ضمنها الحارس عبدالله العنزي.
وكشفت “الإقتصادية”، أن الأسطا أبدى رغبته الكبيرة في الانضمام إلى صفوف النصر، ما أسهم في وصول الطرفين إلى الاتفاق، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، حيث تأتي رغبة النصر في التعاقد معه نظرا لما يمتلكه من خبرة ومستوى فني لتعويض قائده حسين عبدالغني الذي تنوي إدارة النادي التفاهم معه حول عقده المتبقي لموسم مقبل، إلى جانب عدد من اللاعبين أبرزهم نايف هزازي، الحارس عبدالله العنزي، علي الخيبري وعبدالإله النصار.
وينتظر أن يظهر الخماسي ممثلا في حسين عبدالغني، عبدالله العنزي، نايف هزازي، علي الخيبري، وعبدالإله النصار، مع انطلاقة تدريبات الفريق قبل أن يتحدد مصيرهم بشكل نهائي، حيث تعد المطالبات المالية وسريان العقود، العائق الأكبر أمام الإدارة لاستبعادهم.
في المقابل، أكدت مصادر أخرى أن نادي الفيحاء قد يزاحم النصر على ضم اللاعب الأسطا، حيث قدم نفس العرض الأصفر “3 ملايين في الموسم الواحد”، إضافة إلى تعويضه عن رواتبه من المدة المتبقية عن عقده. من جانب آخر، ينتظر أن يصل المدرب الفرنسي بول لوجوين، إلى الرياض اليوم دون طاقمه المساعد، حيث اشترط قبل التوقيع على عقود قيادته للفريق في الموسم المقبل، الحضور لمقر النادي والاطلاع بشكل كامل على المنشآت وكل المرفقات قبل الإعلان بشكل رسمي عن خلافته لمواطنه باتريس كارتيرون.
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