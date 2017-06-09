قال اللاعب ياسر القحطاني إنه عاند والده في اختيار مجال كرة القدم، عوضاً عن العمل معه في المجال الاستثماري، لافتاً إلى أن أباه كان محتجاً على احترافه الكرة؛ نظراً لأن مآلات الرياضة غير معروفة، ومصيرها مجهول.
وأشار القحطاني، خلال لقائه في برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، إلى أن والده طلب منه دفع إيجار غرفته، حينما بدأ في احتراف كرة القدم، كي يوصل إليه رسالة مفادها أن عليه بناء نفسه بنفسه، مؤكداً أن أباه على الرغم من ذلك كان فخوراً به؛ كونه اختار طريقه بإرادته.
ياسر القحطاني :
كنت عنيد و اخترت طريقي ، و والدي “دفعني إيجار غرفتي” #ياسر_القحطاني_في_مجموعة_إنسان#مجموعة_إنسان pic.twitter.com/dFUpFp1TY7
— #مجموعة_انسان (@me_mbc) ٨ يونيو، ٢٠١٧
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