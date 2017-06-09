أعلن اللاعب الكويتي فهد الأنصاري محترف نادي الاتحاد تمديد إعارته لمدة موسم لنادي الاتحاد، بعد موافقة ناديه القادسية الكويتي.
ووجه الأنصاري الشكر لناديه القادسية على موافقة الإدارة على تمديد إعارته لنادي الاتحاد.
وقدم الأنصاري أداء لافتا منذ انتقاله لصفوف الاتحاد الموسم الماضي.
وأعلن نادي القادسية الكويتي موافقته على تجديد اعارة اللاعب فهد الانصاري إلى نادي الاتحاد على أن تكون حصة النادي 200 ألف دولار من العقد بين الطرفين.وفق “الإقتصادية”.
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