أبلغت إدارة نادي لخويا القطري، نجم الفريق الدولي التونسي يوسف المساكن، بضرورة البحث عن فريق مع نهاية الموسم الحالي بعد أن قررت التخلي عنه وعدم الاستمرار في صفوف الفريق للموسم الرياضي المقبل.
وأكد موقع “تونس الرياضة” أن المساكني لم يصل إليه أي عروض من أندية أوروبية، وأن العرض الوحيد الذي قدم له من نادي النصر، نظراً لإمكانياته العالية ويعتبر من أهم المواهب في الوطن العربي.
وكانت قد اشارت صحيفة (الصباح التونسية) أن مارسيليا الفرنسي لم يتقدم بعرض للنجم التونسي، كما أفادت أن الأزمة القائمة حاليا بين السعودية وقطر والتبعيات التي أدت إلى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، علقت إتمام الصفقة إلى حين إشعار آخر.
ويسعى العالمي الى تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك للعودة الى واجهة الكرة السعودية من جديد، بعد موسمين خالي من الألقاب المحلية والمنافسة القارية.
الجدير بالذكر أن النصر قد رفض تمديد أعارة الكرواتي مارين توماسوف لموسم جديد ليعود اللاعب للانضمام لفريقة السابق ريجيكا الكرواتي إضافة إلى عدم رغبة البارجواياني فيكتور ايالا بإكمال عقدة مع الفريق والاشتراط على بيع بطاقته الدولية لاحد الفرق في قارة أمريكا الجنوبية مع ضبابية موقف البرازيلي برونو أوفيني.وفق “النادى”.
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