أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه يمنع وضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة أخرى مشابهة في منافذ البيع.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود تلك العبارات في منافذ البيع فعلى المستهلك المسارعة بإبلاغ الوزارة على رقم 1900 لاتخاذ اللازم ضد المخالفين.
وكانت الوزارة طرحت قبل أيام استبياناً في حسابها الرسمي في تويتر، لقياس مدى وعي المستهلكين وإن كانوا يعرفون بأن العبارة مخالفة أم لا.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن هناك متاجر وأسواقا لا تزال تصر على استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) خاصة في المواسم، وهو ما يعد مخالفاً لقرار الوزارة الذي يمنع استخدام هذه العبارة، لإعطاء المشتري الحق في إعادة السلعة المغشوشة أو التي لا تنطبق عليها المواصفات المحددة.وفق “أخبار 24”.
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