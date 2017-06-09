بدأت أمس بلدية ضمد التابعة لمنطقة جازان في تشغيل نظام آلي لمراقبة كل من مطابخ المطاعم والحدائق العامة بالمحافظة، وذلك بتركيب كاميرات مراقبة وربطها بغرفة عمليات في البلدية.
وأوضح رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز الشعبي، أن الغرض من تشغيل نظام المراقبة هو محاولة الحد من المخالفات الصحية التي تضر بالمستهلكين، وكبح جماح الطامعين في كسب أموال الناس بالغش والتدليس دون أدنى مراعاة أو اهتمام بالصحة العامة، مبيناً أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
وأضاف الشعبي، أن العمل مستمر لتغطية جميع مطاعم المحافظة بنظام المراقبة، حيث يجري تركيب كاميرات في جميع مطاعم ومكاتب بلدية ضمد، حرصاً على تسريع خدمة المواطن بأعلى جودة، وللحفاظ على صحة المستهلكين.وفق “أخبار 24”.
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