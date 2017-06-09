جاء اسم “عبدالله محمد سليمان المحيسني” ضمن قائمة الـ59 شخصاً الذين تم تصنيفهم ضمن قوائم الإرهابيين المحظورين لارتباطهم بقطر، والتي أعلنتها كل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين أمس الخميس.
وُلد المحيسني في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حصل على الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ذهب إلى سورية ما بين شهري أغسطس وأكتوبر من عام 2013م، وبدأ نشاطه كمقاتل مستقل وقاض شرعي يحكّم بين الفصائل، لكنه أصبح لاحقاً المنظر الشرعي لجبهة النصرة وما عُرف بجيش الفتح، وأُصيب أكثر من مرة في عدة معارك في أبريل وديسمبر 2015.
ودافع المحيسني عن قطر بعد قرار كل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين ودول أخرى بقطع العلاقات معها.
وفي 8 يونيو من عام 2017، صنفته كل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين ضمن قوائم الإرهاب المحظورة والتي ضمت إلى جانبه 58 شخصاً آخرين و12 كياناً مرتبطين بدولة قطر.وفق “أخبار 24”.
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