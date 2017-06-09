كشف وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان أن المملكة بدأت بالفعل في تنفيذ 200 كلم من مشروع ربط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضيها، إلى جانب قيام العديد من دول المجلس بالبدء في تنفيذ الأجزاء الخاصة على أراضيها.
جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي لمشروع جسر الملك حمد، والذي عقد برعاية الحمدان ووزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد، بحضور ما يزيد عن 150 من ممثلي مختلف مؤسسات القطاع الخاص الهندسية والفنية والمالية والاستثمارية.
وأوضح الحمدان بحسب وكالة الأنباء البحرينية، أن مشروع جسر الملك حمد، والذي يربط بين السعودية والبحرين سيكون جزءاً من مشروع ربط السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد تعيين مدير للمشروع والشركة الاستشارية لمشروع جسر الملك حمد، داعيا القطاع الخاص ليكون مساهما حقيقياً في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير.وفق “أخبار 24”.
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