كشف المشاركون في لقاء عقد الثلاثاء الماضي بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن برنامج التمويل المدعوم يهدف لتقليص مدة الانتظار في قوائم الصندوق العقاري إلى 5 سنوات، ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 52% بحلول عام 2020.
وأوضح القائمون على الصندوق في اللقاء الذي حمل عنوان “دور صندوق التنمية العقارية المستقبلي”، أن امتناع عدد من المستفيدين عن سداد القروض أثر في ميزانية الصندوق وأعجزه عن خدمة مستفيديه، وفي حال استمر الصندوق في صيغه التمويلية القديمة لاحتاج لما لا يقل عن 48 سنة لخدمة جميع المسجلين على قوائمه.
وأشار المشاركون في اللقاء الذي حضره المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم يوسف وعدد من قيادات الصندوق وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن العقاري، إلى أن نظام التمويل المدعوم يتبع نظام تمويل متوائم مع الشريعة الإسلامية، المتبعة في البنوك الإسلامية والمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
يذكر أن اللقاء كان هدفه شرح رؤية الصندوق للإعلاميين والمهتمين، وتعريف ماهية التمويل العقاري المدعوم، وأسباب إطلاقه، وما أهداف التمويل المدعوم، وكيف يستفيد المواطنون منه، وما أبرز التحديات التي تواجه البرنامج، وكيف تجري عمليات التشارك مع الجهات التمويلية.وفق “أخبار 24”.
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