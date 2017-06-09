كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجه وزارته نحو منع موظفيها من ممارسة العمل الإعلامي أثناء الخدمة؛ لحماية المؤسسات التعليمية من أية تسريبات أو معلومات داخلية قد يساء استخدامها في حال نشرها، داعياً وسائل الإعلام إلى رسم صورة صحيحة عن التعليم في المملكة ترصد من خلالها الإنجازات والإخفاقات.
وأضاف العيسى خلال حضوره ورشة نفذتها إحدى إدارات الوزارة بعنوان “نحو ميثاق أخلاقي للممارسة الإعلامية”، أن الوزارة لا ترغب في خلق صورة غير واقعية أو وردية عن التعليم لكن إبراز صورتها الحقيقية أمام الرأي العام مهمة ويجب أن يتفهم الجميع التحديات والعقبات التي تواجهها الوزارة، محذراً من إطلاق حملات وشائعات ضد الوزارة أو العاملين فيها.وفق “أخبار 24”.
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