أعلنت رابطة العالم الإسلامي تأييدها للبيان المشترك الصادر من المملكة ومصر والإمارات والبحرين؛ بشأن قوائم الإرهاب المحظورة، لافتة إلى أنها اتخذت قراراً بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة.
واعتبرت الرابطة في بيانٍ لها أن هذا التصنيف يؤكد التزام المملكة وشقيقاتها بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه، منوهة إلى كل من له صلة بهذه القوائم لاسيما من أعضاء لجانها بضرورة إعلانه البراءة منها، حتى لا يشمل بتبعاتها.
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