ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المرافق السياحية في جميع مناطق المملكة بحذف جميع الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية بما فيها القنوات التابعة لشبكة “الجزيرة” القطرية.
ودعت الهيئة في تعميم أصدرته أمس (الخميس)، ملاك ومشغلي المرافق السياحية إلى الالتزام باختيار القنوات المناسبة إلى جانب القنوات السعودية الرسمية وعدم وجود أجهزة استقبال داخل الغرف أو الوحدات السكنية المفروشة، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع إدارة المنشأة.
وبّينت الهيئة أن هناك عقوبات ستطال المخالفين للتعليمات الجديدة والتي قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.وفق “أخبار 24”.
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