أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدء تطبيق نظام الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأحد المقبل، محددةً السلع التي ستفرض عليها الضرائب ونسبة الضريبة المطبقة عليها والأشخاص الملزمون بدفعها.
وأصدرت الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، مُبينةً أن الضريبة المفروضة على منتجات التبغ سيكون قدرها 100% والمشروبات الغازية 50% ومشروبات الطاقة 100%، موضحةً أن الضريبة المستحقة سيتم احتسابها عبر تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، وكذلك معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، وفي حالة تعدد معدلات الضريبة الانتقائية تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
وحددت اللائحة التنفيذية التي ضمت 58 مادة، 5 حالات لتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية شاملةً استيرادها وإنتاجها وحيازتها والتلف الكلي لها وفقدانها، إلى جانب الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
وشملت اللائحة قائمة الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة وهم مستوردها ومنتجها والمرخص له عند نقلها، والمرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي لها٬ وكذلك المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.وفق “أخبار 24”.
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