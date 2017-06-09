تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يستعرض مخالفات مرورية قام بتحريرها ويعلق عليها بعبارات طائفية بغيضة.
وأوضحت شرطة المنطقة الشرقية وفقاً لـ”سبق”، أن شرطة محافظة الخفجي أطلعت على مقطع فيديو يُظهر شخصاً يستعرض دفتراً لمخالفات مرورية ويصحبها بألفاظ طائفية، لافتةً إلى أنه من خلال تحليل محتوى المقطع تبّين أن الشخص يعمل رجل حراسات أمنية بإحدى الشركات في المحافظة المصرح لها بتحرير المخالفات المرورية بداخل المنشأة التابعة لها.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص وسحبت دفتر المخالفات المرورية منه، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه تمهيداً لإحالته إلى هيئة لتحقيق والإدعاء العام.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج