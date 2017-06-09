تضمنت القائمة الموحدة التي أصدرتها المملكة ومصر والإمارات والبحرين بتصنيف 59 فرداً و12 كياناً؛ لتضاف ضمن قوائم الإرهاب المحظورة لديها٬ أسماء عدد من الشخصيات البارزة في المنطقة العربية وتحديداً في مصر والمملكة وليبيا وقطر والكويت.
وكان على رأس الأسماء البارزة بالقائمة، كل من السعودي عبدالله المحيسني، وحجاج فهد العجمي من الكويت، والليبيين المحلل السياسي علي الصلابي والأكاديمي الصادق الغرياني، إلى جانب القطريين عبد الرحمن النعيمي وعبدالعزيز بن خليفة العطية.
كما ضمت القائمة عدداً من الشخصيات البارزة في مصر وفي مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوي، و وجدي غنيم، وطارق الزمر.
وشمل البيان أيضا 12 كياناً من الكيانات التي تدعمها قطر بالمال من أبرزها “مركز قطر للعمل التطوعي” و شركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي) وقطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية.وفق “أخبار 24”.
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