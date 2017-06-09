أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن وزارته مستعدة لقبول طلبات الإعلاميين والفنيين العائدين من قطر مؤخراً وتوفير وظائف لهم، داعياً كافة الإعلاميين إلى الوقوف خلف القيادة في مواجهة الحرب الإعلامية التي تواجهها من الخارج.
وقال العواد خلال كلمته على هامش حضوره ملتقى “سحور الإعلاميين” مساء أمس (الخميس)، إن الوزارة مهيأة لتعيين الإعلاميين العائدين من القنوات القطرية في نفس الوظائف التي كانوا عليها، مشيداً بدور الإعلام السعودي خلال الفترة الأخيرة في التصدي للأفكار المغرضة والمعلومات المسيئة للمملكة وشعبها.
وأضاف أن التاريخ سيذكر هذا الموقف المشرف لإعلامي المملكة بالوقوف أمام قنوات الزيف والتضليل، مشدداً على ضرورة تواصل هذا الدور وزيادة التوعية للمواطنين بعدم الانسياق خلف الدعوات الخبيثة.وفق “أخبار 24”.
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