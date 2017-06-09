تحدث الأمير خالد بن طلال عن علاقته بزوجته الأميرة الجازي بنت سعود، ودعمها المتواصل له، وصبرها عليه، مقدماً لها اعتذاراً على الهواء عن سوء تفاهم وقع بينهما، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني.
وأوضح الأمير خالد بن طلال، أثناء حديثه في برنامج “المعزب” على قناة “الرسالة”، أن زوجته “زعلانة” منه، فبعث لها رسالة على الهواء مباشرة قال فيها: “يا أم الوليد، إذا زعلتك أو غلطت في حقك امسحيها بوجهي”.
لتبادر الأمير الجازي بالاتصال على البرنامج، وتعقب على حديث زوجها قائلة: ” أنا يا أبو الوليد ما يهنيني قلبي أزعل عليك، الله يخليك لي ولعيالك ولكل محبينك، ويشفي لك الوليد”.
وأشار الأمير خالد بن طلال إلى أنه ارتبط بزوجته منذ 30 سنة عن حب، مؤكداً أنها السبب الرئيس في نجاحه والوصول إلى ما وصل إليه، فهي الداعم المجهول له من وراء الكواليس.
وفق “أخبار 24”.
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