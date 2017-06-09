استقبل سعادة مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج في مقر الادارة .. سعادةاللواء / عبدالله بن حمود الاطرم .. نائب المدير العام لمكافحة المخدرات وسعادةاللواء الدكتور/ علي بن عبدالله الطيار .. مدير مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لزيارتهم التفقدية و الوقوف على احتياجات الادارة التي من شئنها تطوير اداء العمل وتذليل الموعقات للارتقاء بعمل الادارة في الجانب الوقائي و الجانب الضبطي للقضايا..
واشاد سعادته بالجهود المبذول في تلك الجانبين لتجفيف منابع مروجي هذه السموم لكم قدم مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بالجهود المبذوله و شكره و اعتزازه للجهود المبذوله لمنسوبي ادارة مكافحة المخدرات بالخرج .. وفي الختام عبر سعادة مدير مكافحة المخدرات بالخرج عن تقديره وامتنانه لسعادة اللواء المدير العام لمكافحة بإحضاء ادارة الخرج اهتمامه واهتمام سعادة اللواء نائب المدير العام و سعادة اللواء الدكتور مدير مكافحة المخدرات منطقة الرياض.
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