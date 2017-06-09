كشف الداعية الهندي الدكتور ذاكر نايك، أن 10 دول إسلامية عرضت عليه الجنسية في أعقاب طلب السلطات الهندية من “الإنتربول” القبض عليه.
وأوضح أنه حتى الآن لم يبتّ في عروض الدول الإسلامية العشر، خصوصا أن قبوله أيا من هذه العروض معناه أن يتخلى عن الجنسية الهندية، نافياً بذلك إشاعات حصوله على الجنسية السعودية.
وأكد الداعية خلال استضافته على قناة “المجد”أول أمس (الأربعاء)، أن مزاعم السلطات الهندية في حقه غير صحيحة، مؤكداً أن هدفها وقف أنشطته في الدفاع عن الإسلام.
وفق “أخبار 24”.
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