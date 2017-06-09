وثّق شاب عبر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي تجربة رائعة لعملية إفطار ضيوف الحرم المكي الشريف.
وأظهر المقطع الشاب وهو يساعد أحد شباب مكة المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن في تجهيز وتعبئة التمر داخل علب بلاستيكية سيتم توزيعها مع القهوة السعودية على الصائمين.
وأبان المقطع أنه بعد تجهيز التمر وتعبئته وإعداد القهوة تم حملهما للصائمين داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، وساهم مع المتطوعين في إعداد المكان بالمسجد جوار الحرم المكي، ومن ثم توزيع التمر والقهوة على الصائمين.
وأوضح الشاب أن إفطار جميع من الحرم المكي لم يستغرق سوى 7 دقائق فقط، ومن ثم تم إعداد المكان كما كان للاستعداد للصلاة والعبادة وأداء النسك.
وفق “أخبار 24”.
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