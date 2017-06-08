أصدرت مملكة البحرين اليوم (الخميس) بياناً حذرت فيه من التعاطف مع قطر أو الاعتراض على مواقف الدولة، مؤكدة أن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 5 سنوات.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه إن العقوبة تأتي استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، واتساقا مع الإجراءات الخليجية والعربية تجاهها، نتيجة لتصرفاتها العدائية ضد مملكة البحرين وخروجها عن الثوابت الخليجية والعربية ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت أنه من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة.
يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة حذرت في وقت سابق أيضا من التعاطف مع قطر أو الاعتراض على مواقف الدولة، معتبرة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم.وفق “أخبار 24”.
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