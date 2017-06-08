ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على باكستاني يعمل سائق سيارة أجرة، لتحرشه بمواطنتين بالرياض خلال توصيلهما بسيارته، الأمر الذي اضطرهما للقفز من السيارة خوفاً على أنفسهن.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إن إدارة البحث والتحري تحققت من شكوى رفعتها مواطنتان للشركة المختصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرضهما للابتزاز، ما اضطرهما للقفز من المركبة خلال سيرها، ما تسبب لهما في بعض الإصابات.
وأوضح أن فرق التحري والبحث تمكنت من تحديد هوية المتهم، وتم القبض عليه، وهو وافد باكستاني في العقد الرابع من العمر، مبيناً أن المتهم أقر خلال التحقيقات الأولية معه بالتهم المنسوبة إليه.
وأبان أنه تم التحفظ على المتهم وإيداعه المركز المختص لحين استكمال إجراءات التحقيق، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وفق “أخبار 24”.
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