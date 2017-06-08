روى الأمير خالد بن طلال، موقفا حدث بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا للرياض، وتسبب في سجنه لمدة 10 أيام في الإمارة.
وقال الأمير خالد لبرنامج “المعزب” الذي تبثه فضائية “الرسالة”، إنه وقع في خطأ ذات مرة ونصحه الملك سلمان باجتنابه وإلا سيكون مصيره السجن، إلا أني ارتكبته مرة ثانية فنفذ وعده وسجنه 10 أيام، كان من بينهم يومان عند ضابط خفر على الأرض.
وأوضح أن ذلك الموقف يدل على صرامة الملك سلمان وحزمه، لافتا إلى أنه عند انتهاء مدة الحبس، قابله الملك سلمان وسأله “كيف كانت الضيافة؟”، وأضاف “تعيش وتشوف.. تريد أن نعيد مرة أخرى”، ثم ضحك.
وحول عدم توليه أي مناصب، قال الأمير خالد: “أنا لا أحب المناصب وقد عرضت عليّ سابقاً لأني أخشى أن أنجرف في أشياء سلبية، كالظلم والتعدي والخطأ”.
وأوضح أن أعظم منصب أعطاه الله له هو قدرته على الوصول إلى ولي الأمر أو أي مسؤول أو أمير في أي وقت، حتى في مكان إقامته الخاصة ولجميع المسؤولين والأمراء، وأن أوصل لهم كل ما يدور بكل شفافية وصراحة وبجميع الطرق والوسائل حتى بـ”الواتساب”، وحتى لو اختلفت وجهات النظر.
وفق “أخبار 24”.
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