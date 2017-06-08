تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن تمكن من كشف حيلة أحد المقيمين، يتسول بجانب الحرم النبوي.
وأظهر مقطع الفيديو، المقيم الذي تنكر في زي عامل نظافة بجانب الحرم، ومعه مبلغ مالي كبير وهاتف محمول من نوع حديث، وبعض المتعلقات الشخصية.
وشهد المقطع ردود أفعال غاضبة على تلك الأفعال من قبل نشطاء مواقع التواصل، الذين طالبوا بحصر بيع ملابس عمال النظافة للمؤسسات والشركات وإنشاء نظام خاص بها لعدم خداع المواطنين.
وفق “أخبار 24”.
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