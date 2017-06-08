كرم أمير منطقة الرياض أحد المواطنين ومنحه شهادة تقديرية ومكافأة مالية، وذلك نظير تعاونه مع رجال الأمن.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إن مدير الشرطة استقبل المواطن بمقر مديرية الشرطة، وأبلغه شكر وتقدير أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وسلمه الشهادة التقديرية والمكافأة المالية.
ومن جهته، عبر المواطن المكرم عن تقديره وامتنانه للأمير ولشرطة المنطقة على ما وجده من تكريم.وفق “أخبار 24”.
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