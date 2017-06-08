“ما حكم من أفطر مُعتقداً أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب”.. سؤال متكرر يجيب عليه الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأوضح الخثلان خلال برنامج “الجواب الكافي” المذاع على شبكة المجد، أن من أفطر مُعتقداً أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، صيامه صحيح ولا شيء عليه، مؤكداً أن المخطئ في تلك الحالة كالناسي، ذاكراً حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمة الله وسقاه”.
وأكد الخثلان، أن المخطئ لا شيء عليه كالناسي، مستشهداً بقول الله تعالى: “وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم”، وأيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.
وأضاف قائلاً: “مثل هذه القضية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: “أفطرنا على عهد رسول الله في يوم غيم ثم طلعت الشمس” ولم ينقل أنهم أُمروا بالقضاء، فلو أمروا بالقضاء لاشتُهر ذلك كما اشتهر فطرهم”.
وفق “تواصل”.
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