تلقى لاعب أولمبي الهلال يوسف العطالله عددا من العروض من عدة اندية للانتقال إلى صفوفها الموسم المقبل بعد دخوله الفترة الحرة من عقده قبل ثلاثة أشهر، وتحدث العطالله لـ«الميدان» قائلا: لم أحسم أمر الانتقال خلال الموسم القادم، خاصة أن عقدي ما زال ساريا مع نادي الهلال والأولوية لنادي الهلال قبل النظر في العروض التي تلقيتها من عدد من الأندية في دوري عبداللطيف جميل ودوري الدرجة الأولى.
يذكر أن يوسف هو الشقيق الأصغر لحارس النادي الأهلي باسم العطالله وسبق له تمثيل الفئات السنية في ناديي الطائي والشباب.وفق “اليوم”.
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العطالله يقترب من الرحيل عن الهلال
العطالله يقترب من الرحيل عن الهلال
الخرج اليوم - محمود سليمان :
تلقى لاعب أولمبي الهلال يوسف العطالله عددا من العروض من عدة اندية للانتقال إلى صفوفها الموسم المقبل بعد دخوله الفترة الحرة من عقده قبل ثلاثة أشهر، وتحدث العطالله لـ«الميدان» قائلا: لم أحسم أمر الانتقال خلال الموسم القادم، خاصة أن عقدي ما زال ساريا مع نادي الهلال والأولوية لنادي الهلال قبل النظر في العروض التي تلقيتها من عدد من الأندية في دوري عبداللطيف جميل ودوري الدرجة الأولى.
تلقى لاعب أولمبي الهلال يوسف العطالله عددا من العروض من عدة اندية للانتقال إلى صفوفها الموسم المقبل بعد دخوله الفترة الحرة من عقده قبل ثلاثة أشهر، وتحدث العطالله لـ«الميدان» قائلا: لم أحسم أمر الانتقال خلال الموسم القادم، خاصة أن عقدي ما زال ساريا مع نادي الهلال والأولوية لنادي الهلال قبل النظر في العروض التي تلقيتها من عدد من الأندية في دوري عبداللطيف جميل ودوري الدرجة الأولى.
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