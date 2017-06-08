علمت مصادر مقربة لحسن الراهب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن اللاعب قد يسلك الأيام المقبلة نفس الطريق الذي سلكه زملاؤه اللاعبين، أحمد الفريدي ونايف هزازي وعبداالله العنزي، بمغادرة البيت الأصفر والعودة إلى مسقط رأسه في المنطقة الشرقية، من أجل اللاعب لأحد أنديتها.
وذكرت “المدينة” أنَّ اللاعب وقع قبيل نهاية الموسم الماضي مع إدارة نادي النصر دون تسلُّم مستحقاته السابقة حتى الآن، ما يدفعه للتفكير جديًا في مغادرة العالمي.
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